نزيف وكسر بالجمجمة، نتيجة مناظرة جثة فتاة سقطت من الطابق الرابع بالمرج

كشفت مناظرة نيابة المرج لجثة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الرابع من إحدى الشقق السكنية في منطقة المرج، أنها في العقد الثالث من العمر.

وأضافت المناظرة أنه عثر بالجثة علي إصابات عبارة عن كسور متفرقة بالاضلاع واحد القدمين وكسر بالجمجمة ونزيف خارجي ظاهري.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة بأحد الشوارع بمنطقة المرج.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه اثناء وقوف فتاة بشرفة شقتها بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضا لتلقى مصرعها في الحال.



تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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