الأربعاء 26 فبراير 2025
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أكاديمية البحث العلمي تعلن عن منحة دراسية لدرجة الماجستير في دراسات الأمن الدولي

أكاديمية البحث العلمي،
أكاديمية البحث العلمي، فيتو

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن منحة دراسية لدرجة الماجستير في دراسات الأمن الدولي والدراسات الأوروبية والدولية. 

 منحة دراسية لدرجة الماجستير في دراسات الأمن الدولي

ويأتي هذا الإعلان في إطار اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين الأكاديمية والمجلس الوطني للبحوث العلمية الإيطالي، حيث تعلن جامعة ترينتو الإيطالية عن قبول دورتين 2025 – 2026 لدرجة الماجستير التي تقدمها كلية الدراسات الدولية؛ الأولى: دورة دراسات الأمن الدولي والتي تقدم بالتعاون مع 
Scuola Superiore Sant’Anna of Pisa، والثانية: دورة الدراسات الأوروبية والدولية. 

بالإضافة إلى هذه المنح، يمكن لعدد كبير من الطلاب الحصول على إعفاء من الرسوم الجامعية، وكذلك إمكانية تمويل الدراسات لأحفاد مهاجري ترينتو. 

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