الأربعاء 26 فبراير 2025
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أخبار مصر

مركز بحوث وتطوير الفلزات يعرض نماذج مطورة لتحلية المياه بتقنيات الطاقة الشمسية

مركز بحوث وتطوير
مركز بحوث وتطوير الفلزات
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شارك مركز بحوث وتطوير الفلزات في معرض النماذج الأولية المقام على هامش فعاليات مؤتمر "دور المرأة العلمية والتعاون الدولي في نقل وتوطين التكنولوجيا"، والذي أقيم بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالعمل على تطبيق مبدأ "التكامل" ضمن مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتعظيم الاستفادة من موارد وإمكانات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة. 

وأوضح الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس المركز، أنه تم عرض بعض النماذج المطورة للأغشية المجوفة، بالإضافة إلى نموذج خلية الأغشية المجوفة المستخدمة في معالجة وتحلية المياه بتقنية التناضح الأمامي المعزز بالطاقة الشمسية.

وقد مثل المركز في المعرض أعضاء المجموعة البحثية للدكتور حمدي مأمون عبد الغفار، وهم: محمود طه سيد (طالب ماجستير)، ومحمد جمال جمعة (طالب دكتوراه)، بحضور الدكتور السيد مصطفى السيد، رئيس قسم المعالجة الكيميائية والكهربية – معهد تكنولوجيا الخامات بالمركز.

وحظيت النماذج المعروضة بإشادة الشخصيات العلمية والأكاديمية المشاركة، حيث رحب الحضور بها، وتمت التوصية بإبرام بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ومركز بحوث وتطوير الفلزات، ودراسة إمكانية إقامة حاضنات مشتركة بين الطرفين. كما تم بحث التعاون مع برامج الاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية الداعمة للبحث العلمي المشاركة في المعرض، والتي أبدت إعجابها بالنماذج المقدمة.

وقد تم تكريم الطالبين المشاركين في العرض بمنحهما شهادات تقدير تقديرًا لجهودهما البحثية.

تجدر الإشارة إلى أن رسالة الماجستير للطالب محمود طه سيد تحمل عنوان: "تطوير تقنيات تعتمد على الأغشية المعززة بالطاقة الشمسية لتحلية المياه وتنقية مياه الصرف"، وهي مدعومة من قبل صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF).

وشارك في المعرض نخبة من الشخصيات العلمية والأكاديمية، وممثلون عن هيئة فولبرايت، ومنظمة الصحة العالمية، واليونسكو، والقنصلية البريطانية، والمعهد الفرنسي.

 

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