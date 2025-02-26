وزير الإنتاج الحربي: "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور مسئولي الوزارتين.

المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

فى بداية اللقاء رحب الوزير "محمد صلاح " بوزير الإسكان والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتى في إطار حرص الجانبين على المتابعة المستمرة والوقوف أولا بأول على مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشترك وعلى رأسها المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والبالغ عددها 691 مشروعًا حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات ومرافق المياه والصرف الصحي والتي تقوم بتنفيذها عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لصالح وزارة الإسكان من خلال الهيئة القومية، والجهاز التنفيذي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفى هذا الإطار أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًا نظرًا لأنها تمس حياة المواطن المصري مباشرةً وتساهم في تحسين ظروف معيشته.

مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وأكد الوزير "محمد صلاح" على التنسيق المستمر بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والإسكان لسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف محافظات الجمهورية والتي تم تنفيذها بنسبة كبيرة وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يتم الاستعداد حاليًا لتسليم عدد كبير من هذه المشروعات للجهات المعنية لتشغيلها، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين " الإنتاج الحربى " وكافة المؤسسات الوطنية بالدولة بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي ويدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة ويعود بالنفع على المواطنين، وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من خبرات بشرية وإمكانيات فنية وتكنولوجية وتصنيعية.

مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

من جانبه أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الحرص على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مختلف المشروعات التي تتم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وخاصة التي تتم في إطار مبادرة "حياة كريمة" ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مصر والعمل على الحل الفوري لأي معوقات قد تواجه التنفيذ لضمان سرعة إستفادة ملايين المواطنين من الخدمات المقدمة في إطار هذه المشروعات فور الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة.

وأعرب وزير الإسكان عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية بالدولة، مشيرًا إلى توافق الوزارتين على ضرورة التأكيد على شركات المقاولات العاملة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بضرورة ضغط البرامج الزمنية والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة من أجل تحقيق أهداف المبادرة.

المتابعة الدورية والمستمرة وعقد لقاء شهرى

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على المتابعة الدورية والمستمرة وعقد لقاء شهري للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والعمل على تذليل أي عقبات تواجه مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين.

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