الأربعاء 26 فبراير 2025
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أخبار مصر

أولياء الأمور يطالبون بتعديلات على النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025

عبير أحمد مؤسس اتحاد
عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر
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أثار إصدار وزارة التربية والتعليم للنماذج الاسترشادية وإجاباتها لامتحانات الثانوية العامة 2025، في 12 مادة، تفاعلًا واسعًا بين أولياء الأمور، الذين عبروا عن آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الأسئلة ومدى تطابقها مع الامتحانات النهائية.

مطالب بزيادة عدد النماذج ومراعاة الدقة

وأكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن الوزارة وفرت نموذجين فقط لكل مادة، مطالبة بزيادتهما لضمان تدريب كافٍ للطلاب. 

كما شددت على ضرورة أن تكون هذه النماذج قريبة في المستوى من امتحانات نهاية العام، مع تجنب وضع أسئلة متشابهة في الإجابات أو تحتوي على أخطاء.

وأشارت إلى أهمية مراجعة كتيب المفاهيم لجميع فروع الثانوية العامة، بحيث يكون شاملًا لجميع المعلومات التي يحتاجها الطلاب، ويتماشى مع التعديلات الجديدة، مع التأكيد على خلوه من الأخطاء.

تفاعل واسع من أولياء الأمور وانتقادات لمستوى بعض الأسئلة

وشهدت صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على فيسبوك تفاعلًا كبيرًا من أولياء الأمور، حيث أشاد بعضهم بالنماذج، فيما انتقد آخرون بعض الأخطاء في توزيع الدرجات ومستوى الأسئلة.

وقالت إحدى أولياء الأمور: “مدرس الرياضيات أكد أن هذه أفضل نماذج استرشادية منذ 2017، ومستواها مقارب جدًا لمستوى الامتحانات الحقيقية”.

بينما انتقدت أخرى نموذج اللغة الإنجليزية، قائلة: “توزيع الأسئلة الاختيارية بين المفردات، القواعد، المهارات، والأسئلة التراكمية غير منظم، وهناك غموض في بعض الأسئلة، كما أن أحد الأسئلة له إجابتان صحيحتان”.

وأعربت إحدى الأمهات عن قلقها من صعوبة الامتحانات، قائلة: “الوزير قلل عدد الأسئلة، مما جعل الغلطة تُحسب بدرجات عالية”، وأكدت أخرى: “الأهم هو عدم وجود أخطاء في وضع الأسئلة أو إجابات متعددة لنفس السؤال، كما حدث في نماذج الإنجليزي”.

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