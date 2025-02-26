بمناسبة شهر رمضان، السيسي يوجه بالاستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين وبيع السلع بأسعار مخفضة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المعظم.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.

وتناول الاجتماع الجهود الحكومية المبذولة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وموقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، وكذلك الجهود المتواصلة لزيادة حجم الاحتياطيات، خاصة من السلع الاستراتيجيّة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة استمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من مختلف السلع، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، والاستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر المعظم.



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