محافظ الإسكندرية يوجّه مديرية الطرق بتسريع أعمال رصف الشوارع

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بترميم الحفر والمطبات بالشوارع وخاصة الرئيسية التي يستفيد منه قطاع كبير من المواطنين، كما أكد على الإسراع في رصف الطرق وإعادة الشيء لأصله بالشوارع الرئيسية والفرعية وخاصة التي تكررت منها شكاوى المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ الخاصة بترميم الحفر والمطبات بالشوارع الرئيسية؛ فقد تم ترميم الحفر بالإبراهيمية أمام البنزينة وأمام مكتب الصحة، كما تم ترميم الحفر تقاطع شارع الأدهم مع طريق الحرية بجليم، وأمام بي تك بمنطقة لوران، وأمام إشارة مرور مصطفى كامل، وأمام نقطة مرور سيدي جابر.



وفي السياق ذاته؛ بدأت مديرية الطرق في رصف وتمهيد شارع ١٦ الملك وشارع خطاب وإعادة الشيء لأصلة بمربع أرض نوفل وشارع عثمان حلمي متفرع من محمد نجيب وكذا تم بدء رفع كفاءه الأرصفة بشارع القاهرة تمهيدًا لرصفه وذلك بنطاق حي منتزه أول، كما تم تمهيد طريق ساركيز بحوض ١٠ نطاق حي منتزه ثان.

وفي نطاق أحياء عامرية أول وثان؛ فقد تم وضع طبقة أساس بطريق حارس السلام وكوبري سند ٣ بمنطقة النهضة، وطريق نجع رسلان، وشارع مسجد التوحيد والكنيسة (الناصرية)، بالإضافة إلى رصف الطريق الزراعي أمام مدخل نادي الصيد ونزلة كوبري محرم بك نطاق حي وسط.

كما تم تمهيد الطريق أمام مستشفى جمال حمادة ببشاير الخير بحي غرب، وبنطاق حي العجمي تم إعادة الشيء لأصله بشارع قرية المهندسين، كما تم تركيب بلدورات وبدء رصف شارع محمود غنيم.

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