نتيجة قرعة شقق جنة مصر ضمن برنامج مسكن في القاهرة الجديدة

نتيجة قرعة شقق جنة مصر، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لوحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، والسابق طرحها ضمن برنامج "مسكن"، وذلك بالملعب الرئيسي بمقر إستاد القاهرة الدولي، وسط حضور وإقبال كبير من المتقدمين.

نتيجة قرعة جنة مصر



وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لوحدات جنة بالقاهرة الجديدة تم طرح 409 وحدات تقدم لها 1011 مواطنًا من ذوي الهمم و51089 مواطنا من باقي العملاء.

وأضاف "الشوربجي"، أنه سوف تختتم فعاليات القرعة العلنية بالأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، والمقرر إجراؤها اليوم 26/2/2025 بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

نتيجة قرعة جنة مصر القاهرة الجديدة



تجدر الإشارة إلى أنه يتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.



كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بدء العمل في تنفيذ مشروع "ديارنا" ضمن مشروعات الإسكان المتوسط والذى يضم عدد ٥٠ ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها على مستوى مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن ملائم وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.



وأكد المهندس محمد عبدالله يوسف، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن مشروع ديارنا يضم المشروع 119 عمارة بارتفاع أرضي + 5 أدوار + بنتهاوس، بإجمالي 3,094 وحدة سكنية يتم تنفيذها بمدينة حدائق اكتوبر، ويتم تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والتخطيط العمراني. ويتميز المشروع بواجهات عصرية وتشطيبات متميزة، حيث يتم تسليم جميع الوحدات متكاملة التشطيب ومتصلة بالمرافق، بالإضافة إلى تنسيق الموقع العام والخدمات الأساسية لضمان بيئة سكنية متكاملة.

ويأتي تنفيذ المشروع في أسرع مدة ممكنة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتوفير احتياجات المواطنين وفق رؤية الدولة في التوسع العمراني وتطوير المشروعات السكنية المتكاملة.

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