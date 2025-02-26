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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة قتل عامل دليفري في شبرا مصر

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس عاطل بتهمة قتل عامل دليفري بدائرة قسم شرطة شبرا مصر بسبب خلافات حول ثمن الطعام، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت مباحث قسم شرطة شبرا مصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب بطلق ناري في منطقة شبرا مصر.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وبالفحص تبين مقتل شاب يدعي يوسف يحيى، في العقد الثالث من العمر، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام المجني عليه بتوصيل أوردر طعام إلى شقة إحدى السيدات بمنطقة شبرا مصر نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف حول ثمن الطعام.

وأضافت التحريات أن نجل السيدة تدخل وتشاجر مع عامل توصيل الطلبات وأطلق عليه عيارا ناريا من فرد خرطوش أصابه في صدره فأرداه قتيلا.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة شمال القاهرة قسم شرطة شبرا مصر أمن القاهرة

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