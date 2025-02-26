محمد صلاح يعلق على حظوظه بالفوز بالكرة الذهبية

تحدث النجم الدولي المصري محمد صلاح عن حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها رفقة ليفربول ومساهماته التهديفية البارزة هذا الموسم.

أرقام محمد صلاح هذا الموسم مع ليفربول

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي البريميرليج برصيد 25 هدفًا من 27 مباراة، كما يتصدر أيضًا قائمة أكثر من صنع الأهداف في البطولة الإنجليزية برصيد 16 هدفًا.

وبشكل عام خاض صلاح مع ليفربول 38 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 30 هدفًا وصناعة 21.

محمد صلاح يتحدث عن الفوز بالكرة الذهبية

وقال صلاح لشبكة "TNT Sports" عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية: "حسنًا، أحب الفوز بكل شيء".

وأضاف: "أولًا دعونا نركز على الفوز بالبريميرليج ودوري الأبطال، وبعدها سنرى".

وقال صلاح عن كيفية التعامل مع الاستفزازت في الملعب: "أتحدث إلى المدافعين إلى جانبي، وإذا قال بعضهم أشياء تافهة، لا أنخرط في ذلك الحديث".

وأضاف "أقول لهم، انظروا لا أحتاج إلى الكثير، فرصة واحدة وستدفعون ثمنها".

وساهم تألق محمد صلاح في تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه آرسنال، علما بأن للأخير مباراة مؤجلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.