الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يعلق على حظوظه بالفوز بالكرة الذهبية

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

تحدث النجم الدولي المصري محمد صلاح عن حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها رفقة ليفربول ومساهماته التهديفية البارزة هذا الموسم.

أرقام محمد صلاح هذا الموسم مع ليفربول 

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي البريميرليج برصيد 25 هدفًا من 27 مباراة، كما يتصدر أيضًا قائمة أكثر من صنع الأهداف في البطولة الإنجليزية برصيد 16 هدفًا.

وبشكل عام خاض صلاح مع ليفربول 38 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 30 هدفًا وصناعة 21.

محمد صلاح يتحدث عن الفوز بالكرة الذهبية 

وقال صلاح لشبكة "TNT Sports" عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية: "حسنًا، أحب الفوز بكل شيء".

وأضاف: "أولًا دعونا نركز على الفوز بالبريميرليج ودوري الأبطال، وبعدها سنرى".

وقال صلاح عن كيفية التعامل مع الاستفزازت في الملعب: "أتحدث إلى المدافعين إلى جانبي، وإذا قال بعضهم أشياء تافهة، لا أنخرط في ذلك الحديث".

وأضاف "أقول لهم، انظروا لا أحتاج إلى الكثير، فرصة واحدة وستدفعون ثمنها".

وساهم تألق محمد صلاح في تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه آرسنال، علما بأن للأخير مباراة مؤجلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح ليفربول الكرة الذهبية صلاح الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل (إنفوجراف)

موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

مايكل أوين يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول: يريد البقاء ولكن بشروط

مخرج "كامل العدد": مكة محمد صلاح مفاجأة في التمثيل
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

السيسي ومدبولي يستعرضان حزم الحماية الاجتماعية الجديدة وموعد تطبيقها

التفاصيل الكاملة لتعرض المطرب ريكو لأزمة صحية ونقله إلى العناية المركزة

المتهم الرئيسى بمنصة FBC: استقطبت عملاء بعمولة ومن حصل على أموال عاد بأكثر منها وقصة المليارات كذب

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزحف على مصر خلال ساعات

أخبار مصر: ضبط المتهم الرئيسي بمنصة FBC، الزمالك يصعد أحداث مباراة القمة، نقل ريكو للعناية المركزة، شروط ترامب للإقامات الذهبية

"الكهرباء" تكشف حقيقة دراسة تعديل أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26- 02- 2025 في الأسواق

سعر الدولار،آخر تطورات سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بيان عاجل من الإفتاء بشأن "المستريح الإلكتروني" والاحتيال المالي عبر المنصات المشبوهة

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بتحقيق الأماني والطموحات

الصراط المستقيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 73 من سورة المؤمنون (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية