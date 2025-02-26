الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

تحريات المباحث تكشف لغز العثور على جثة فتاة أسفل عقار بالمرج

قسم شرطة المرج
قسم شرطة المرج

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى حل لغز العثور على جثة فتاة ملقاة أسفل عقار بمنطقة المرج، وتبين أن اختلال توازنها وراء سقوطها من العقار.


وأضافت التحريات، أن الفتاة سقطت من الطابق الرابع بالعقار الذي عثر أسفله على الجثة.

 

العثور على جثة فتاة بالمرج 

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة أسفل عقار بها كدمات وكسور متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابساتها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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المرج قسم شرطة المرج العثور على جثة فتاة بالمرج جثة فتاة بالمرج

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