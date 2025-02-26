لا أستطيع قبول تخاذله، سلوت يشن هجوما على مهاجم ليفربول

وجه الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، انتقادات قاسية تجاه أحد أبرز لاعبيه، والذي نال أيضا هجوما كبيرا من الجماهير الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ.

وتحدث سلوت عن لاعبه داروين نونيز، الذي تحول إلى كابوس بالنسبة لجماهير "الريدز" بسبب إهداره فرصا ثمينة في المباريات خلال الفترة الماضية، خاصة في التعادل مع أستون فيلا.

وخلال 22 دقيقة لعبها قدم الأوروجوياني أداء متذبذبا، وأهدر فرصة سهلة وهو على بعد 6 أمتار فقط من المرمى الخالي في الدقيقة 69، بعدما تلقى تمريرة مميزة من سوبوسلاي.

ليفربول يستضيف نيوكاسل الليلة

ويستعد فريق ليفربول لخوض مباراة جديدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25، مساء اليوم الأربعاء.

ويستضيف ملعب أنفيلد مواجهة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، والتي تأتي في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، ويتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

ويسعى الفريق إلى الفوز وتوسيع فارق النقاط مع وصيفه آرسنال إلى 14 نقطة مع مباريات أقل للجانرز، بينما يطمح نيوكاسل إلى تحقيق نتيجة إيجابية للانفراد بالمركز الرابع في ترتيب البطولة.

سلوت يهاجم نونيز بسبب تراجع أدائه

وقال سلوت عن اللاعب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة نيوكاسل: "لا أستطيع قبول عدم تقديم اللاعب كل ما لديه، يمكنني قبول ذلك مرة واحدة، لكن مرتين كان الأمر مبالغا فيه، لهذا السبب تحدثت معه، مؤخرا كان أداؤه رائعا في التدريب، نأمل أن يستمر، وعندما يحتاجه الفريق سيكون جاهزا إذا استمر في ذلك".

وأضاف: "لم أكن قاسيا معه، ولكن للمرة الثانية على التوالي لم أكن سعيدا بمجهوده ضد وولفرهامبتون وأستون ڤيلا".

وتابع سلوت: "لا يعني هذا أنني أصبحت غاضبا منه فجأة، إذا أهدرت فرصة، فأنت بحاجة إلى القتال من أجل الفريق، لا أقول إنه لم يفعل ذلك على الإطلاق، لكنه لم يكن داروين المعتاد، الشخص الذي تحبه الجماهير".

أرقام نونيز مع ليفربول هذا الموسم

يذكر أن أرقام نونيز هذا الموسم لا تشفع له كثيرا؛ إذ سجل 6 أهداف وصنع 5 في 35 مباراة بالمسابقات كلها حتى الآن.

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