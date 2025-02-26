تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالظاهر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر تجديد حبس عاطل تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة في منطقة الظاهر 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة الظاهر يفيد بضبط (عاطل) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزته ( 5 هاتف محمول – كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب، والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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