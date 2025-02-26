الأربعاء 26 فبراير 2025
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أخبار مصر

تداول 13 ألف طن و730 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10سفن 

ووصول 300 سيارة لميناء بورتوفيق

وأوضح المركز أنه تم تداول 13000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 730 شاحنة و350 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 289 شاحنة و330 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 441 شاحنة و17 سيارة. 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة سينا  ، فيما غادر الميناء بالامس ثلاث سفن وهي امل، الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما  تم تداول 4200 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2 علي متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2755 راكب بموانيها.
 

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