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رياضة

مباراة الهروب من القاع، مودرن سبورت يواجه الجونة بالدوري

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

يواجه فريق  مودرن سبورت، نظيره الجونة، اليوم الأربعاء، بإستاد القاهرة ضمن  منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة مودرن سبورت والجونة 

ومن المقرر أن تقام مباراة مودرن سبورت، والجونة، في الرابعة عصر  اليوم الأربعاء، بإستاد القاهرة ضمن  منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويدخل مودرن سبورت اللقاء وهو  في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

في المقابل يدخل الجونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على سيراميكا بهدفين نظيفين وارتفاع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

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الدوري المصري فريق مودرن سبورت مباراة مودرن سبورت مودرن سبورت والجونة

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