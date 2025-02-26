الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صفحة بيضا على قنوات ON

أبطال صفحة بيضا،
أبطال صفحة بيضا، فيتو

اقترب موعد وداع الجمهور لمسلسل “صفحة بيضا” الذي عاشوا معه أحداث شيقة على امتداد ٣٠ حلقة.

فالمسلسل الذي جذب الأنظار بأحداثه المشوقة يختتم رحلته قريبا مع تطورات غير متوقعة ونهاية تترقبها الجماهير.

موعد عرض مسلسل صفحة بيضا الحلقة الأخيرة 

وسيتم عرض مسلسل صفحة بيضا الأخيرة على قناة ON غدا الخميس 27 فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً، بينما تعرض عبر قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مسلسل صفحة بيضا

ومع اقتراب نهايته يواصل المسلسل تصدر مشاهدات منصة Watch It محققًا نجاحًا جماهيريًّا لافتًا.     

أبطال مسلسل صفحة بيضا

يضم مسلسل صفحة بيضا النجوم حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين، المسلسل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.     

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل صفحة بيضا أحمد الشامي حنان مطاوع حاتم حافظ سامي الشيخ صفحة بيضا قناة ON مسلسل صفحة بيضا
ads

الأكثر قراءة

من أمن العقاب أساء الأدب، حسام المندوه يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء بعد أحداث مباراة القمة

نقل المطرب الشعبي ريكو إلى العناية المركزة في دبي

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزحف على مصر خلال ساعات

رياح وأمطار تضرب محافظة الأقصر (صور)

الأهلي يواجه حرس الحدود اليوم بحثًا عن العودة لمسار الانتصارات بالدوري

بينهم اللواء بحر أحمد، الصحة السودانية تعلن ارتفاع ضحايا تحطم الطائرة العسكرية إلى 19 شهيدا

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 6 أصناف وانخفاض مفاجئ للبلطي والبوري

مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية 2025

منوعات

المزيد

آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

بعدما أعد الشاي لصديقته، سقوط مهاجم نيجيريا من الطابق الثالث بمركز تسوق في أوغندا

واقعة غريبة، حكم مباراة يحسب ركلة جزاء بسبب وجود كرتين في أرضية الملعب (فيديو)

مصرع 21 شخصا جراء السيول في أفغانستان

المزيد

خدمات

المزيد

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزحف على مصر خلال ساعات

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 26 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 26 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 26 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية