موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صفحة بيضا على قنوات ON

اقترب موعد وداع الجمهور لمسلسل “صفحة بيضا” الذي عاشوا معه أحداث شيقة على امتداد ٣٠ حلقة.

فالمسلسل الذي جذب الأنظار بأحداثه المشوقة يختتم رحلته قريبا مع تطورات غير متوقعة ونهاية تترقبها الجماهير.

موعد عرض مسلسل صفحة بيضا الحلقة الأخيرة

وسيتم عرض مسلسل صفحة بيضا الأخيرة على قناة ON غدا الخميس 27 فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً، بينما تعرض عبر قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مسلسل صفحة بيضا

ومع اقتراب نهايته يواصل المسلسل تصدر مشاهدات منصة Watch It محققًا نجاحًا جماهيريًّا لافتًا.

أبطال مسلسل صفحة بيضا

يضم مسلسل صفحة بيضا النجوم حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين، المسلسل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

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