الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، الحكم على كروان مشاكل بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم على التيك توكر كروان مشاكل، في الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد.

 

استئناف كروان مشاكل

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الاعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة مستانف الاقتصادية ريهام سعيد التيك توكر كروان مشاكل
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني: القبض على المتهم الرئيسي في منصة FBC

نقل المطرب الشعبي ريكو إلى العناية المركزة في دبي

أول تعليق لـ عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان وهذه رسالته إلى الهضبة (فيديو)

من أمن العقاب أساء الأدب، حسام المندوه يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء بعد أحداث مباراة القمة

بعدما أعد الشاي لصديقته، سقوط مهاجم نيجيريا من الطابق الثالث بمركز تسوق في أوغندا

حالة الطقس اليوم الأربعاء، شبورة مائية ورياح على هذه المناطق

بينهم اللواء بحر أحمد، الصحة السودانية تعلن ارتفاع ضحايا تحطم الطائرة العسكرية إلى 19 شهيدا

بيان من الجيش السوداني بشأن مصرع عسكريين ومدنيين في تحطم طائرة عسكرية (فيديو)

منوعات

المزيد

واقعة غريبة، حكم مباراة يحسب ركلة جزاء بسبب وجود كرتين في أرضية الملعب (فيديو)

مصرع 21 شخصا جراء السيول في أفغانستان

حقيقة عثور العلماء الصينيين على ساحل محيط قديم على المريخ

انفصال مركبة Progress MS-28 عن المحطة الفضائية وأخرى تلتحم بها قريبا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء

تفاصيل حساب التوفير الإسلامي في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 26 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية