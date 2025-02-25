رمضان 2025، تعرف علي أبرز النجوم في برنامج برود كاست علي Mbc مصر

رمضان 2025، يقدم الفنان حسن العسيري برنامج بودكاست وهو برنامج من نوعية برامج المقالب ومن المقرر عرضه علي Mbc مصر طوال شهر رمضان

برنامج برودكاست حسن العسيري في رمضان 2025

ويستضيف حسن العسيري من خلال برنامج برودكاست عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم مصطفي أبو سريع وحمادة هلال وخالد الصاوي وايتن عامر وايهاب توفيق ومجدي عبد الغني وغيرهم

وكان قد ظهر حسن العسيري في برنامج رامز جاب من الاخر، والذي عرض في رمضان الماضي مع الفنانة أصايل

رامز جلال يعلق على حسن العسيري وأصايل

ووصف رامز جلال بطلي مقلب "رامز جاب من الاَخر" بـ"معنا ومعاكم الخبرة والشباب، الفنانة الأمورة والنجم اللي محدش بيعرف يخضوا غيري، أصايل محمد وحسن العسيري".

رامز جلال يهدد أصايل

وهدد رامز جلال، الفنانة السعودية أصايل، قائلا: "نازلك يا أصايل وهاسوي فيكي الهوايل"، ساخرا من إطلالتها: "مضيفة في شركة طيران سنغافورة".

رامز جلال يسخر من حسن العسيري

وسخر رامز جلال، من الفنان السعودي حسن العسيري، قائلا: "معانا سوبر ماريو العرب".

أكثر كوميديان يضحك حسن العسيري



قال الفنان السعودي حسن العسيري: "أكتر فنان كوميدي بيضحكني في مصر هو محمد هنيدي بس اللي يضحكني أكتر الليمبي محمد سعد".

أموال وعقارات حسن العسيري

وبسؤاله عن أمواله والعقارات التي يمتلكها في لندن، علق حسن العسيري: "على القد.. وسكن لندن بالإيجار".

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