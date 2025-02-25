الأربعاء 26 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

رمضان 2025، تعرف علي أبرز النجوم في برنامج برود كاست علي Mbc مصر

حسن العسيري، فيتو
حسن العسيري، فيتو

رمضان 2025، يقدم الفنان حسن العسيري  برنامج  بودكاست وهو برنامج من نوعية برامج المقالب ومن المقرر عرضه علي Mbc مصر طوال شهر رمضان 

برنامج برودكاست حسن العسيري في رمضان 2025 

ويستضيف  حسن العسيري  من خلال برنامج برودكاست عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم مصطفي أبو سريع وحمادة هلال وخالد الصاوي وايتن عامر وايهاب توفيق ومجدي عبد الغني وغيرهم 

وكان قد ظهر حسن العسيري في برنامج رامز جاب من الاخر، والذي عرض في رمضان الماضي مع الفنانة أصايل  

رامز جلال يعلق على حسن العسيري وأصايل

ووصف رامز جلال بطلي مقلب "رامز جاب من الاَخر" بـ"معنا ومعاكم الخبرة والشباب، الفنانة الأمورة والنجم اللي محدش بيعرف يخضوا غيري، أصايل محمد وحسن العسيري".

 

رامز جلال يهدد أصايل

وهدد رامز جلال، الفنانة السعودية أصايل، قائلا: "نازلك يا أصايل وهاسوي فيكي الهوايل"، ساخرا من إطلالتها: "مضيفة في شركة طيران سنغافورة".

رامز جلال يسخر من حسن العسيري

وسخر رامز جلال، من الفنان السعودي حسن العسيري، قائلا: "معانا سوبر ماريو العرب".

 

 

أكثر كوميديان يضحك حسن العسيري


قال الفنان السعودي حسن العسيري: "أكتر فنان كوميدي بيضحكني في مصر هو محمد هنيدي بس اللي يضحكني أكتر الليمبي محمد سعد".

 

أموال وعقارات حسن العسيري

وبسؤاله عن أمواله والعقارات التي يمتلكها في لندن، علق حسن العسيري: "على القد.. وسكن لندن بالإيجار".

 

 

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برنامج برودكاست حسن العسيري في رمضان 2025 برنامج برودكاست حسن العسيري رمضان 2025 الفنان حسن العسيري
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