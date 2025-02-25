مصرع 21 شخصا جراء السيول في أفغانستان

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن ما لا يقل عن 21 شخصا من عائلتين لقوا حتفهم جراء سيول الثلاثاء في إقليم فرح بغرب البلاد.

مصرع ما لا يقل عن 21 شخصا من عائلتين جراء سيول

وأوضح المتحدث عبد المتين قانع: "من بين الضحايا نساء وأطفال، وهناك خمسة آخرون أصيبوا بجروح".

وأضاف قانع أن "أفراد العائلتين كانوا في نزهة بقرية كوجار في منطقة بوشثكوه، يتسلقون جبلا عندما هطلت الأمطار الغزيرة وضربت عاصفة برد شديدة".

أغلب مناطق أفغانستان تشهد هطول أمطار غزيرة

وتشهد أغلب مناطق أفغانستان هطول أمطار غزيرة منذ يوم الاثنين.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية تساقط أمطار متفرقة في 32 مقاطعة في البلاد، محذرة من سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن الفيضانات المفاجئة في شمال أفغانستان العام الماضي أسفرت عن مصرع 315 شخصا وإصابة أكثر من 1600 شخص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.