الثلاثاء 25 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

غسان مسعود يبدأ تصوير مسلسل "قصير" بدمشق

غسان مسعود
غسان مسعود

بدأ النجم السوري غسان مسعود تصوير اول مشاهد مسلسل “قيصر” مع  المخرج صفوان مصطفى نعمو، والذي يعد أول عمل درامي يتناول بشكل مباشر المرحلة التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، مستندًا إلى قصص حقيقية ووثائق موثقة تكشف عن الانتهاكات التي جرت داخل السجون خلال الثورة السورية.

المسلسل مؤلف من 30 حلقة مقسمة إلى 10 ثلاثيات، حيث يجمع بين الدراما والتشويق والتوثيق، ويشارك في تأليفه نخبة من الكتّاب السوريين من بينهم، نجيب نصير، عدنان العودة، زهير الملا، مؤيد النابلسي، ولؤي النوري.

وفي سابقة درامية، اختار فريق العمل التصوير داخل سجون حقيقية شهدت انتهاكات، لإضفاء أقصى درجات الواقعية على الأحداث.

واكد المخرج صفوان مصطفى نعمو  أن هذا المسلسل ليس مجرد دراما تقليدية، بل هو شهادة تاريخية توثق الأحداث كما عاشها أصحابها، قائلًا:"حرصنا على التصوير في أماكن حقيقية لأنها تحمل بين جدرانها قصصًا حقيقية أردنا تقديم تجربة بصرية ووجدانية تجذب المشاهد ليعيش معاناة الشخصيات بكل تفاصيلها."

وأضاف: "الممثلون خاضوا تجربة استثنائية، حيث عاشوا أجواء القهر والمعاناة داخل مواقع التصوير، ما انعكس على أدائهم بشكل مؤثر وغير مسبوق. 

أما الممثل غسان مسعود فقال "المشاركة في 'قيصر' مسؤولية فنية وأخلاقية، فهو ليس مجرد عمل درامي، بل توثيق لمرحلة مفصلية في تاريخ سوريا. الشخصيات التي نؤديها ليست من وحي الخيال، بل هي أصوات حقيقية عانت وواجهت مصيرها في تلك الفترة."

يشارك في بطولة الثلاثية الأولى "درب الألم" نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية، أبرزهم: غسان مسعود، دانا مارديني، جوان خضر، نظلي الرواس، سامر كحلاوي، رامي أحمر، فاديا خطاب، وائل زيدان، علاء قاسم، ماهر مزوق، سيلا الشوا، نادين قدور، ودلع نادر.

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السوري غسان مسعود الفنان السوري غسان مسعود غسان مسعود

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