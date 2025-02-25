جمال يوسف: لا توجد مشكلات مع المخرج محمد سامي واستكمل تصوير "سيد الناس"

اكد الفنان جمال يوسف انه فوجئ ببعض الاخبار قد انتشر تحول وجود خلافات ببنه وبين المخرج محمد سامي في كواليس مسلسل سيد الناس، بالرغم من أن ذلك لم يحدث تمامًا

وأضاف جمال في تصريح خاص لـ فيتو إنه يستكمل حاليا تصوير دوره في المسلسل بالديكور الرئيسي للعمل داخل مدينة الإنتاج الاعلامي، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان عمرو سعد واحمد فهيم وبعض الوجوه الشابة

واوضح يوسف ان تلك الأخبار ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة الجدل حول كواليس المسلسل.

يذكر أن عددمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى واحمد رزق واحمد زاهر ومنة فضالي وتأليف واخراج محمد سامي.

وسوف يعرض المسلسل في سباق دراما زمضا المقبل على شاشة ام بي سي مصر ومنصة شاهد

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