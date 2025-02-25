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محافظ الدقهلية يرتدي قميص المتطوعين ويشارك في تجهيز قافلة مساعدات غزة.. صور

تجهيز المساعدات لغزة
تجهيز المساعدات لغزة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ،  أعمال تعبئة وتجهيز قافلة المساعدات المرسلة إلى غزة بالتعاون مع إحدي الجمعيات  للأعمال الخيرية والجمعيات الأهلية المشاركة من مراكز، المنصورة وبلقاس وشربين والسنبلاوين وميت غمر وبني عبيد وتمي الامديد، بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

محافظ الدقهلية يرتدي قميص فريق المتطوعين ويشارك في تجهيز 

وأصر محافظ الدقهلية على ارتداء قميص فريق المتطوعين من أحدي للجمعية والمشاركة معهم في تجهيز القافلة التي ستنطلق ضمن قوافل المساعدات المتوجهة من مصر في إطار توجيهات الرئيس، مؤكدا أن مصر الكبيرة دائما سباقة في دعم الأشقاء في فلسطين وفي جميع الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقا من دورها المحوري ليس في المنطقة فحسب بل على المستوى العالمي.

30 قاطرة باجمالي مساعدات غذائية وبطاطين ومراتب

من جهته أوضح المهندس هشام المنباوي رئيس مجلس إدارة جمعية للأعمال الخيرية بالدقهلية، أن اجمالي عدد القاطرات المنتظر انطلاقها بالمساعدات تزيد عن 30 قاطرة باجمالي مساعدات غذائية وبطاطين ومراتب وملابس ومياه بإجمالي أكثر من 900 طن مساعدات، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية رسالة ومئات من المتطوعين.

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