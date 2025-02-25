الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان أثناء الصيام (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحمد من محافظة أسيوط حول ما إذا كان استخدام معجون الأسنان يبطل الصيام أم لا؟



اختلاف العلماء في استخدام معجون الأسنان أثناء الصيام وشروط الحفاظ على صحة الصيام

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن العلماء قد اختلفوا في مسألة استخدام معجون الأسنان أثناء الصيام، لكنهم اتفقوا على أن هناك شروطًا للحفاظ على صحة الصيام.

استخدام السواك وتنظيف الأسنان

وأشار إلى حديث سيدنا أنس رضي الله عنه، الذي قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم"، مما يدل على أن استخدام السواك أو تنظيف الأسنان جائز أثناء الصيام في أي وقت من اليوم.

وأضاف أن العلماء لم يفصلوا بين قبل الزوال أو بعده، مما يعني أن تنظيف الأسنان بالمعجون أو السواك في أي وقت من النهار جائز، لكن مع الحذر.



وقال: "يتحرز الشخص من أن يصل المعجون إلى حلقه أو يبقى طعمه في الفم"، وذلك لأن ما يصل إلى الحلق ويظل في الجوف يمكن أن يبطل الصيام.

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