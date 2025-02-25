خالد البلشي يطرح تفاصيل مشروعه الثقافي خلال دورته المنتهية

استكمل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، المرشح على نفس المنصب في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، عرض ما قدمه في دورته الأولى، وجاء الدور الثقافي للنقابة ضمن الملفات، التي عرضها على الجمعية العمومية.

الدور الثقافي لنقابة الصحفيين

وقال البلشي:" استعادت النقابة من خلال اللجنة الثقافية دورها في نشر الوعي ورعاية الموهوبين في كل أنواع الفنون، وأتاحت الفرصة للأصوات الشابة من كتاب وشعراء وموسيقيين ومهتمين بالمشهد الثقافي في مصر أن يعقدوا الندوات وأن يقدم كل صاحب صوت رؤيته لواقع ومستقبل الثقافة في مصر.

وقد اهتمت بتكريم رواد العمل الثقافي وإحياء ذكرى كل من كان له دور في العمل الصحفي والفني والإبداعي، ولم تنس بالطبع أهمية تكريم شباب الصحفين والكتاب والمبدعين إيمانا منها بدعم الطاقات الشابة وكان على رأس أعمالها".

- إطلاق النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب في أجواء ثقافية وفكرية مميزة، بالتعاون معاتحاد الناشرين وضم أكثر من 50 دار نشر وبتخفيضات تراوحت بين 30 % و50 %

- شهد المعرض مجموعة من الندوات الثرية التي ناقشت كتبًا هامة، كما تخلله عروضا مسرحية، وأفلاموثائقية متميزة، أبرزها “ممر الألم” و”عبد المنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد”. ورصد لتاريخ قاماتالصحافة المصرية، وجاءت هذه النسخة لتؤكد دور الصحافة والثقافة في حفظ الذاكرة الوطنية وإثراءالوعي العام.

- نظمت اللجنة عددا من الاحتفاليات الفنية والثقافية لكبار نجوم الفن والإنشاد الديني، في مصر لكنهاتراجعت لفترة بعد طوفان الأقصى واندلاع العدوان الصهيوني على غزة

- بالتعاون مع وزارة الثقافة تسلمت نقابة الصحفيين 4 آلاف كتاب من إصدارات القطاعات المختلفة لوزارة الثقافة، ضمن مبادرة "المليون كتاب"، التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "ثقافة لأهل مصر"، في إطار فعاليات افتتاح الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.



جوائز الصحافة المصرية

وأكد في كشف حسابه أن جوائز التفوق الصحفي، شهد عدد من التطويرات المهمة خلال العامين الماضيين تمثلت في الآتي



- اتخذ المجلس قرارا بعودة الجائزة التقديرية للنقابة بعد توقف دام لسنوات وتم اختيار الكاتب الكبيرمحمد العزبي للحصول عليها في عام 2023.

- استحداث مجلس أمناء الصحافة المصرية وهو مجلس مكون من النقباء السابقين والنقيب الحاليوعدد من كبار الصحفيين على أن يراسه الحاصل على الجائزة التقديرية للنقابة للاشراف على الجائزة فيمحاولة لضمان أعلى استقلال لها عن مجلس النقابة.

- إعادة إحياء جائزة حرية الصحافة واختيار الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح للحصول عليها، والذي قام بمنح قيمتها لهذا العام للصحفيين الفلسطينيين المصابين.

- رفع قيمة الجائزة من 15 الف جنيه لـ 50 ألف جنيه وتم توفير القيمة كاملة من خلال الرعاية والتيتحملتها هذا العام الشركة المتحدة التي قامت بتنظيم الحفل.

- اختار مجلس الأمناء النقيب الأسبق جلال عارف للحصول على الجائزة التقديرية لعام 2024.

- إطلاق اسم الكاتب الصحفي الكبير الراحل، ووكيل النقابة الأسبق محمود عوض، مؤسس الجائزة فيمطلع ثمانينيات القرن الماضي على دورة المسابقة الجديدة لهذا العام، وإطلاق اسم فاطمة اليوسف،مؤسسة مجلة "روزاليوسف" على جائزة المرأة، بمناسبة مرور مائة عام على صدور المجلة.

- إضافة جائزة باسم الكاتب الصحفي الراحل منير عامر، بعد طلب من اسرته التي قررت رصد 50 ألفجنيه سنويًا قيمة جائزة خاصة باسمه لشباب الصحفيين في صحافة البروفايل".

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