رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة باجتماع الحكومة غدًا

الحزمة الاجتماعية الجديدة، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالوضع الاقتصادي والخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع استعراض تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي يتم تطبيقها على مرحلتين؛ حيث تشمل المرحلة الأولى إجراءات يتم تنفيذها خلال شهر رمضان وعيد الفطر، فيما تبدأ المرحلة الثانية مع العام المالي الجديد، وتتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

ويعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، الإعلان عن أبرز القرارات الصادرة عن الاجتماع، إضافة إلى تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.