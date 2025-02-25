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رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة باجتماع الحكومة غدًا

رئيس الوزراء يعلن
رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، فيتو

الحزمة الاجتماعية الجديدة، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالوضع الاقتصادي والخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع استعراض تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي يتم تطبيقها على مرحلتين؛ حيث تشمل المرحلة الأولى إجراءات يتم تنفيذها خلال شهر رمضان وعيد الفطر، فيما تبدأ المرحلة الثانية مع العام المالي الجديد، وتتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

ويعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، الإعلان عن أبرز القرارات الصادرة عن الاجتماع، إضافة إلى تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.

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