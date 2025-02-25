الوطنية للانتخابات: زيارات ميدانية لمدارس المنيا لتعزيز الوعي الديمقراطي

أرسل القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وفدا لزيارة ميدانية لعدد من مدارس محافظة المنيا، في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم.

ويهدف البروتوكول إلى تفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وترسيخ مبادئ الديمقراطية لدى الطلاب، لزيارة ميدانية لعدد من مدارس محافظة المنيا.



شملت الزيارة مدرسة حي النوادي الرسمية لغات ومدرسة المنيا الاعدادية الثانوية بنات التابعتين لإدارة المنيا التعليميةواستهدفت توعية الطلاب ولطالبات بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية.





واختُتمت الزيارة بتنظيم محاكاة للعملية الانتخابية بمشاركة الطلاب والطالبات، حيث تم إقامة لجان اقتراع تحاكي الواقع، شملت بطاقات تصويت، وصناديق انتخابية، ودفاتر إجراءات تنظيمية. كما شارك الطلاب في عملية التنظيم والتصويت، مما أتاح لهم تجربة عملية توضيحية لدور القضاة المشرفين على الانتخابات وآليات وكافة مراحل تنفيذ العملية الانتخابية.

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