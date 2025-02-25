أكد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور المراكز والمعاهد البحثية كركيزة أساسية في تنفيذ خطط التنمية المستدامة بمختلف القطاعات، خاصة القطاع الصحي، من خلال ما تقدمه من أبحاث وجهود تدعم منظومة الرعاية الطبية في مصر.

التعليم العالي: افتتاحات جديدة بمعهد تيودور بلهارس لتعزيز الرعاية الصحية المبنية على أسس علمية حديثة

وفي هذا الإطار، شهد معهد تيودور بلهارس للأبحاث افتتاح عيادة العلاج البيولوجي لمرضى التهاب الأمعاء المناعي، بما في ذلك داء كرون والقولون التقرحي، وذلك لأول مرة على مستوى المراكز البحثية في مصر. ويُعد افتتاح العيادة نقلة نوعية في تطوير خدمات الرعاية الصحية، حيث توفر أحدث أساليب التشخيص والعلاج لمرضى الأمعاء المناعية، وتسهم في تعزيز البحث العلمي وإيجاد حلول علاجية فعالة، بما يعزز التعاون بين المؤسسات البحثية والطبية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

تعزيز الرعاية الصحية المبنية على أسس علمية حديثة

كما تم تدشين وحدة التغذية العلاجية بالمعهد، في خطوة مهمة نحو تعزيز الرعاية الصحية المبنية على أسس علمية حديثة. وتعمل الوحدة على تحسين صحة المرضى من خلال تقديم خطط تغذوية متكاملة، ونشر الثقافة الغذائية الصحية، ورفع الوعي التغذوي بمختلف فئات المجتمع، بما يسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة. وتضم الوحدة نخبة من المتخصصين في مجال التغذية العلاجية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وفي هذا السياق، أكد د. محمد عباس شميس، مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، أن افتتاح العيادة البيولوجية يمثل خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، حيث توفر العيادة أحدث وسائل التشخيص والعلاج لمرضى الأمعاء المناعية، إلى جانب تعزيز البحث العلمي لإيجاد حلول علاجية أكثر فاعلية. وأوضح أن التنسيق يجري مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة لضمان تغطية تكاليف العلاج وتقديم مستوى متميز من الرعاية الصحية للمرضى، مضيفًا أن تدشين وحدة التغذية العلاجية يعد خطوة رائدة في تعزيز الاهتمام بالتغذية العلاجية داخل المؤسسات البحثية ويسهم دعم الأبحاث العلمية في هذا المجال الحيوي.

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