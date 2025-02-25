الثلاثاء 25 فبراير 2025
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حوادث

تجديد حبس عصابة نشل الهواتف المحمولة بقصر النيل

حبس متهمين
حبس متهمين

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة عابدين، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل" في منطقة قصر النيل، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. 

 

سرقة الهواتف المحمولة بقصر النيل 
 كانت تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل يفيد بضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة القسم تخصص نشاطهما الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل".


وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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قسم شرطة قصر النيل سرقة الهواتف المحمولة بقصر النيل مديرية أمن القاهرة منطقة قصر النيل

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