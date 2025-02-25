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حوادث

النيابة تستعجل التحريات بشأن 3 أجانب متهمين بسرقة متعلقات سيدة بالإكراه في عابدين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

استعجلت نيابة عابدين تحريات الأجهزة الأمنية بشأن 3 أجانب متهمين بسرقة متعلقات سيدة بالإكراه تحت تهديد السلاح في منطقة عابدين، وذلك للوقوف على نشاط المتهمين.

 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة عابدين يفيد بضبط (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") لقيامهم بسرقة (هاتف محمول – مبلغ مالي – مجموعة من الإكسسوارات) كرهًا من إحدى السيدات بدائرة القسم، وبحوزتهم (المسروقات المستولى عليها – 2 سلاح أبيض).


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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الأجهزة الأمنية نيابة عابدين مديرية أمن القاهرة قسم شرطة عابدين

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