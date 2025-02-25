تطوير مشروع العلاج وتشكيل اللجان النقابية، الجزء الثالث من كشف حساب خالد البلشي نقيب الصحفيين

استكمل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والمرشح على نفس المنصب في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، عرض كشف حسابه عن دورته الأولى، وجاء العلاج ثالث الملفات، التي عرضها على الجمعية العمومية.

تطوير مشروع العلاج

قال البلشي:" منذ اللحظة الأولى تعامل مجلس النقابة مع ملف العلاج وتطوير خدماته باعتباره على رأس أولويات النقابة، وساعد في إنجاز العديد من الخدمات الهامة وجود الزميل محمد الجارحي على رأس المشروع مما أسهم في تحقيق عدد من النقلات الهامة في المشروع.

1- رفع الحد الأقصى للعلاج بالمشروع من 24 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه بزيادة 11 ألف جنيه مرة واحدة.

2- استحداث بنود جديدة في مشروع العلاج لأول مرة بإضافة عمليات الليزر والمنظار والتردد الحراري.

3- زيادة نسبة التحمل في عمليات الولادة وتحاليل فيتامين د، والماموجرام والأشعة رباعية الأبعاد وحقن الأعصاب وغسيل الكلى.

4- مساواة زوج الصحفية بزوجة الصحفي لأول مرة في تاريخ مشروع العلاج.

5- ضم الأعضاء الجدد الملتحقين بالنقابة تحت التمرين إلى مشروع العلاج بشكل تلقائي ويتم تسليم كارنيه المشروع أثناء حلف اليمين.

6- تم تثبيت أسعار التحاليل للمعامل الكبرى خلال عام 2024 لأول مرة نظرا لتجاوزها الأسعار الممنوحة للنقابات الأخرى.

7- التصدي لمخالفات بالمشروع ومراجعة الأسعار كما حدث في ملف معامل التحاليل والمطالبات الوهمية.

٨ خدمات تُقدم لأول مرة:

1- خدمة الأقارب: تم إطلاقها في يناير 2024 وتجاوز عدد المشتركين بها في العام الأول 3 آلاف مشترك، ووصل المشتركون بها خلال 3 أسابيع فقط هذا العام إلى 2712 مشتركًا.

2- العيادات الخارجية المجانية: تم افتتاحها فبراير 2024، وخلال عام واحد أجرى الزملاء وأسرهم 3840 كشفًا وفي 315 عيادة تم الإعلان عنها دون تحمل النقابة أو الأعضاء مليمًا وهو ما يعني توفير الزملاء وأسرهم ما يقرب من 768 ألف جنيه.

3- عيادة التأمين الصحي: تعمل أسبوعيًا يومي الأربعاء والخميس بوجود ممارس عام وقريبًا يتواجد استشاري.

4- صيدلية التأمين الصحي: تم افتتاحها في أكتوبر 2024 ويمكن للصحفيين وأسرهم صرف كافة أدوية التأمين الصحي الحكومي.

5- منفذ سحب عينات تحاليل داخل النقابة: تم افتتاحه في أغسطس 2024 بالدور الأول بالنقابة ويستطيع الصحفيون وأسرهم إجراء التحاليل الطبية بدون نسب التحمل.

6- منفذ الأدوية داخل النقابة: تم افتتاحه أغسطس 2024 ويعمل يوميا من السبت للخميس وبخصم 20 % على الأدوية المحلية و10 % على الأدوية المستوردة.

7- خدمة نواقص الأدوية: تم إطلاقها أغسطس 2024 بالاتفاق مع هيئة الدواء وصيدلية العزبي لتوفير نواقص الأدوية للصحفيين وأسرهم.

تقوية الشبكة الطبية وإعادة تعاقدات

وأكد أن مجلس النقابة ولجنة العلاج نجحا في إعادة تعاقدات ألغيت منذ سنوات مثل مستشفيات المعادي العسكري وكليوباترا والجنزوري وسعاد كفافي ومراكز مثل الدقي للأشعة ومصر للأشعة وغيرها.

القوافل الطبية:

وأشار البلشي في كشف حسابه إلى أنه لأول مرة في تاريخ النقابة تشهد هذا العدد من القوافل الطبية المجانية.. 15 يومًا طبيًا في النقابة خلال 14 شهرًا.. وبخاصة قوافل العيون التي تلقى إقبالًا كبيرًا من الأعضاء وأسرهم.

خامسًا - ملف ذوي الإعاقة:

١- صرف بدل الإعاقة للزملاء الصحفيين بما يساوي بدل البطالة وبلغ عدد الزملاء المستفيدين 51 زميلًا.

٢- تواجد مكتب التأهيل التابع لوزارة التضامن أسبوعيا بالنقابة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة للصحفيين وأسرهم.

سادسًا: الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون: ١٠ برتوكولات تعاون مع مستشفيات جامعية وجهات طبية.

إعادة إحياء اللجان والهياكل النقابية

قال:" مع بداية الدورة النقابية تم اتخاذ قرار بإحياء الهياكل النقابية التي تعطلت لأكثر من 6 سنوات، سواء لعدم إجراء انتخاباتها أو لعدم تفعيلها:

- تم تشكيل 8 لجان نقابية بالمحافظات بعد استيفاء الشروط، وبدلا من ان يقوم المجلس باختيار ممثليه في اللجان بالمحافظات فإنه ترك للزملاء اختيار ممثليهم ليصدر قرار من المجلس بعد ذلك بالتشكيل.

- ساعدت اللجان في حل العديد من مشاكل الصحفيين كما كانت طرفا رئيسيا في مواجهة منتحلي الصفة، كما دخلت النقابة طرفا فيما يتعلق بشكاوهم حول منع تداول المعلومات من جانب بعض المسئولين في محافظاتهم وتم حلها، وكذلك في المساعدة في تنفيذ عدد من دورات التدريب الخاصة بالزملاء بالتعاون مع لجنة التدريب بالنقابة.

- تم اتخاذ قرار بإحياء الشعب والروابط، وبالفعل تمت اجراء انتخابات، 4 روابط وشعب هي النقاد والمحررين الرياضيين، وشعبة المصورين وشعبة محرري الاتصالات ورابطة المراجعين بعد استكمال الشروط القانونية لتأسيسها.

- تم الانتهاء من تشكيل اللجان المشرفة على انتخابات شعبة محرري الفن وشعبة المحررين الاقتصاديين، ورابطة الرواد، كما وافق المجلس على دمج رابطتي الشؤون الإفريقية، والعربية لتصبح رابطة محرري الشؤون الخارجية، كما تم الموافقة على إنشاء شعبة لمحرري البيئة، ويتبقى إجراء الانتخابات.



- تم تخصيص غرفة لاجتماعات اللجان بالدور الثالث بمبنى النقابة، كما تم عادت شعبة المصورين لتنفذ مسابقاتها السنوية داخل مبنى النقابة لعامين متتاليين بعد اقامتها خارج النقابة لأكثر من 16 عاما.

- ساهمت شعبة النقاد بالتعاون مع مجلس النقابة في حل عدد من الأزمات التي واجهت الزملاء في الملاعب.. كما كانت شعبة المصورين طرفا رئيسيا في وضع قواعد تغطية الجنازات بالتعاون مع مجلس النقابة وكذلك نقابة المهن التمثيلية.

انتخابات صندوق التكافل

- إجراء انتخابات صندوق التكافل بعد 6 سنوات من عدم إجرائها وبناء عليه تم اتخاذ قرار من الجمعية العمومية للصندوق برفع الميزة التكافلية للصندوق بعد الموافقة على الدراسة الإكتوارية.

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