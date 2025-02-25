افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، المهرجان الكشفي الإرشادي السابع لعشائر جوالي وجوالات كليات الجامعة للعام الدراسي 2024/2025، والذي يُقام تحت شعار “مصر قلب العروبة”، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعة.

كدواني: الكشافة تسهم في تنمية الشباب وبناء مجتمعات قوية

وأعرب محافظ المنيا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مشيدًا بجهود الجامعة في تنظيم الفعاليات الطلابية التي تعزز دور الشباب في المجتمع، وتساهم في تنمية مهاراتهم وبناء شخصياتهم.

العمل الجماعي والتطوعي

وأكد أن الكشافة ليست مجرد أنشطة ترفيهية، بل تُعد وسيلة فعالة لغرس القيم النبيلة، وتعزيز المواطنة، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتطوعي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في تمكين الشباب ودعمهم، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان المهرجان الكشفي الإرشادي السابع

وتضمنت فعاليات المهرجان تفقد معرض أنشطة ومنتجات الجوالة من مختلف كليات الجامعة، والتي شملت أعمالًا فنية، ومشغولات يدوية، ومخيمات كشفية، وملصقات توعوية، إلى جانب تقديم العروض الكشفية المتنوعة. وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب، مؤكدًا لهم أن الجوالة تُعزز روح التعاون والعمل الجماعي بين أفراد العشيرة.

جامعة المنيا

من جانبه، توجه رئيس الجامعة بالشكر لمحافظ المنيا على دعمه المستمر للفعاليات الطلابية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنظيم الأنشطة التي تعزز قيم التطوع والخدمة العامة، وتسهم في تنمية مهارات الطلاب، ورفع روحهم المعنوية، وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق. كما أثنى على المشاركين في المهرجان، مشيدًا بما قدموه من نموذج مشرف للشباب الفاعل، القادر على العمل مع الآخرين من أجل خدمة المجتمع والوطن.

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