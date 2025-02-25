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سياسة

محبو مبارك يلتقطون صورا تذكارية مع نجله جمال داخل ضريحه (فيديو وصور)

محبو مبارك يلتقطون
محبو مبارك يلتقطون صور تذكارية مع نجله جمال داخل ضريحه

التقط محبو حسنى مبارك صورا تذكارية مع نجليه علاء وجمال مبارك داخل ضريحه فى الذكرى الخامسة على رحيله.

ودعا الحاج سلامة أحد محبى الرئيس الراحل له خلال إحياء ذكرى رحيله له بالرحمة والمغفرة، مؤكدا أنه متواجد كل عام فى هذه الذكرى  لافتا إلى أن مبارك حافظ على مصر وشبابها وترابها.

مشاهد لمحبي حسنى مبارك من داخل ضريحه فى ذكرى وفاته

وتمر اليوم الثلاثاء 25 فبراير عام 2020، ذكرى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد نحو عقد حافل بالصعوبات منذ تنحيه عن الحكم في عام 2011 وما ترتب على ذلك من مشكلات ووقوف خلف القضبان.


حياة ونشأة حسني مبارك

ولد محمد حسني مبارك وشهرته حسني مبارك في 4 مايو عام 1928 بقرية كفر المصيلحة في محافظة المنوفية، ودخل الكلية الجوية وترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا لها في أبريل 1972.


تولى حسني مبارك رئاسة القوات الجوية للجيش المصري أثناء حرب أكتوبر 1973، وعرفانا بدوره اختاره الرئيس الراحل عام 1975 نائبا له، وبعد 6 سنوات اغتيل الرئيس السادات بشكل مفاجئ على يد متطرفين إسلاميين عام 1981، لينهض حسني مبارك من تحت كومة الكراسي، بعد أن رأى شبح الموت بجوار السادات، ليجلس على سدة الحكم طيلة 30 عامًا في رئاسة أكبر دولة بالعالم العربي.

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