الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رياضة

وليد صادي رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم حتى 2029

وليد صادي، فيتو
وليد صادي، فيتو

فاز اليوم الثلاثاء، وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الحالي، بولاية جديدة، هي الثانية له في رئاسة الاتحاد، وتستمر حتى شهر فبراير 2029.

فوز وليد صادي بالتزكية 

وكان وليد صادي المرشح الوحيد للانتخابات التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن أشغال الجمعية العمومية الانتخابية وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد كرة القدم لعهدة تمتد على 4 سنوات بين 2025-2029.

وحظي البرنامج الانتخابي الذي عرضه صادي والذي ارتكز على 6 محاور أساسية متعلقة بتطوير كرة القدم المحلية وحسن تسيير نشاط المنتخب والأندية والمسابقات المحلية والتسويق والتمويل ومجالات الشراكه مع الهيئات الكروية الدولية بثقة الأندية التي أدلت بأصواتها في الجمعية العمومية.

وتمت تزكية صادي (45 عاما) باعتباره المرشح الوحيد، والذي فاز بتزكية 76 عضوا من أصل 78 حضروا للتصويت، مقابل ورقة واحدة صوتت ضده، وإلغاء ورقة واحدة.

ويشار إلى وليد صادي انتخب في سبتمبر 2023 رئيسا للاتحاد الجزائري وذلك في أعقاب شغور المنصب الذي كان يتولاه جهيد زفيزف منذ العام 2022، والذي تسلم مهمته بدوره خلفا لشرف الدين عمارة.

 

استحقاقات منتخب الجزائر القادمة 

وفضلا عن مشاركة المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب العام المقبل، يواصل منتخب محاربي الصحراء مشوارهم في تصفيات كأس العالم 2026 وهما الهدفان الرئيسيان للكرة الجزائرية في المرحلة المقبلة بحسب تصريحات وليد صادي بعد انتخابه لولاية جديدة. 

 

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