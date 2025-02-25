هانز فليك يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإسباني

حصل الألماني هانز فليك، مدرب فريق برشلونة، على جائزة أفضل مدرب خلال شهر فبراير، من رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" في ذكرى احتفاله بعام ميلاده الـ60.

أرقام فليك مع برشلونة خلال فبراير

جاء هذا التتويج مستحقا بعد الأداء المميز لفريقه خلال الشهر، حيث حقق برشلونة الفوز في جميع مبارياته الأربع، مسجلا 8 أهداف، واستقبل هدفا واحدا فقط.

وهذا التألق سمح للفريق باستعادة صدارة الدوري الإسباني بعد غياب دام قرابة الشهرين.

وتفوق فليك في التصويت على كل من خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي، وكارلوس كوربران مدرب فالنسيا، اللذين قدما نتائج إيجابية ساعدت فريقيهما على الابتعاد عن مناطق الخطر.

ويعد هذا التكريم تأكيدا جديدا على نجاح فليك في قيادة برشلونة منذ توليه المهمة.

ففي موسمه الأول، لا يزال الفريق في سباق المنافسة على جميع الألقاب الممكنة، كما أنها ليست المرة الأولى التي يحصد فيها هذه الجائزة، حيث سبق له الفوز بها في أكتوبر الماضي.

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