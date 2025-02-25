رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل فريق هيئة الاعتماد الألمانية

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل فريق هيئة الاعتماد الألمانية
استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية اليوم، خبراء الهيئة الألمانية للاعتماد الدولى، برئاسة الدكتورة أوتا جايدس الأستاذ بجامعة هامبورغ للعلوم التطبيقية بألمانيا، استعدادًا للاعتماد الدولى لبرنامج بكالوريوس التمريض بجامعة الإسكندرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نفرتيتي زكى عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ومدير مركز ضمان الجودة، ومكتب العلاقات الدولية، ووحدة إدارة المشروعات بالجامعة، وفريق وحدة ضمان الجوده بالكلية.
وفى كلمته رحب الدكتور قنصوة بالوفد الألماني في رحاب جامعة الإسكندرية، واستعرض سيادته استراتيجيتها ورؤيتها نحو تدويل التعليم وعقد العديد من الشراكات والتحالفات مع الجامعات العالمية المرموقة، وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات والمعاهد البحثية العالمية المتميزة، والتعاون الدولي مع الجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع بصفة عامة، ولفت إلى التعاون القائم بين جامعة الإسكندرية والجامعات الألمانية ومنها جامعة آخن التى تشترك مع جامعة الإسكندرية فى تقديم درجة علمية مشتركة فى مجالات المياه والطاقة.
تضمن اللقاء التعريف بأنشطة الجامعة وكلية التمريض التعليمية والبحثية ومدى التزامها بمعايير الجودة الدولية، وقام رئيس الجامعة والحضور من جامعة الإسكندرية بالرد على استفسارات فريق هيئة الإعتماد الألمانية وقدم الفريق الألماني خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة وعميدة الكلية على المجهود المبذول خلال الزيارة.
تلى ذلك قيام الوفد الالمانى بزيارة مختبرات المهارات والمكتبة بكلية التمريض ومستشفى التدريس الجامعي وعقد لقاءات مع ممثلى الطلبة.
شهد اللقاء تقديم عرض تقديمي للدكتورة بشرى سالم مساعد رئيس الجامعة لشئون التصنيفات الدولية يتناول إمكانيات الجامعة وأنشطتها المختلفة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ومركز الجامعة في التصنيفات الدولية وعلاقاتها الدولية والبرامج الدراسية المزدوجة والمشتركة مع كبرى الجامعات العالمية.
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