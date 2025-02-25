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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل فريق هيئة الاعتماد الألمانية

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل فريق هيئة الإعتماد الألمان

 استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية اليوم، خبراء الهيئة الألمانية للاعتماد الدولى، برئاسة الدكتورة أوتا جايدس الأستاذ بجامعة هامبورغ للعلوم التطبيقية بألمانيا، استعدادًا للاعتماد الدولى لبرنامج بكالوريوس التمريض بجامعة الإسكندرية.

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 جاء ذلك بحضور الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نفرتيتي زكى عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ومدير مركز ضمان الجودة، ومكتب العلاقات الدولية، ووحدة إدارة المشروعات بالجامعة، وفريق وحدة ضمان الجوده بالكلية.

 

 وفى كلمته رحب الدكتور قنصوة بالوفد الألماني في رحاب جامعة الإسكندرية، واستعرض سيادته استراتيجيتها ورؤيتها نحو تدويل التعليم وعقد العديد من الشراكات والتحالفات مع الجامعات العالمية المرموقة، وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات والمعاهد البحثية العالمية المتميزة، والتعاون الدولي مع الجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع بصفة عامة، ولفت إلى التعاون القائم بين جامعة الإسكندرية والجامعات الألمانية ومنها جامعة آخن التى تشترك مع جامعة الإسكندرية فى تقديم درجة علمية مشتركة فى مجالات المياه والطاقة.

 تضمن اللقاء التعريف بأنشطة الجامعة وكلية التمريض التعليمية والبحثية ومدى التزامها بمعايير الجودة الدولية، وقام رئيس الجامعة والحضور من جامعة الإسكندرية بالرد على استفسارات فريق هيئة الإعتماد الألمانية وقدم الفريق الألماني خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة وعميدة الكلية على المجهود المبذول خلال الزيارة.

 تلى ذلك قيام الوفد الالمانى بزيارة مختبرات المهارات والمكتبة بكلية التمريض ومستشفى التدريس الجامعي وعقد لقاءات مع ممثلى الطلبة.

 شهد اللقاء تقديم عرض تقديمي للدكتورة بشرى سالم مساعد رئيس الجامعة لشئون التصنيفات الدولية يتناول إمكانيات الجامعة وأنشطتها المختلفة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ومركز الجامعة في التصنيفات الدولية وعلاقاتها الدولية والبرامج الدراسية المزدوجة والمشتركة مع كبرى الجامعات العالمية.

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الدكتور عبد العزيز قنصوة جامعه الإسكندرية بجامعة هامبورغ بالمانيا بجامعة الاسكندرية

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