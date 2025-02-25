مدرب تشيلسي: بالمر وقع عقدا مع البلوز حتى 2045!

كشف الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، أن كول بالمر نجم البلوز، لا يشغل باله حاليا بمستقبل الفريق في دوري أبطال أوروبا، بل يركز على تقديم أفضل ما لديه للمساعدة على تحقيق نتائج إيجابية.

ترتيب تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي المركز السابع في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، جمعها خلال 26 مباراة، فاز في 12 منها، فيما تعادل خلال 7 مناسبات، وخسر مثلها، وهو المركز غير المؤهل لأحد البطولات الأوروبية.

ماريسكا: بالمر وقع عقدا مع تشيلسي حتى 2045

وقال ماريسكا، خلال تصريحات نقلها فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "أعتقد أن كول بالمر وقع عقدا حتى عام 2045".

وأضاف مدرب البلوز، بحسب ما نشره فابريزيو على حسابه الرسمي بموقع "إكس": "لا أعتقد أنه قلق حاليا بشأن مشاركتنا في دوري الأبطال من عدمها، حيث إن تركيزه منصب بالكامل على مساعدة الفريق".

يذكر أن بالمر مرتبط بعقد مع تشيلسي حتى عام 2033.

أرقام كول بالمر مع تشيلسي

ويعد بالمر أحد أبرز نجوم تشيلسي هذا الموسم، حيث شارك في 29 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 14 هدفا، وصنع 6، ليصبح عنصرا أساسيا في تشكيلة "البلوز" تحت قيادة ماريسكا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.