الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مفاجأة، اسم نيمار يتردد للعودة إلى برشلونة

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

بدأ اسم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يرتبط مجددا بنادي برشلونة، بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وعودته لناديه القديم سانتوس البرازيلي.

وبالرغم أن الإدارة الرياضية للنادي الكتالوني لا تعتبر نيمار خيارا مفضلا في الوقت الحالي، إلا أن بعض العوامل قد تسهم في تغيير موقفها خلال الفترة المقبلة، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

عودة نيمار إلى برشلونة باتت محتملة 

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن وكيل الأعمال الشهير بيني زهافي، الذي يتمتع بعلاقات قوية داخل برشلونة، ألمح إلى إمكانية عودة نيمار، مشيرا إلى أن اللاعب سيكون سعيدا بالعودة إلى برشلونة.

كما أن نيمار قد ينضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع سانتوس الصيف المقبل، مع استعداده لتخفيض راتبه، من أجل استعادة مستواه والظهور مجددا على الساحة العالمية.

ورغم ذلك، فإن العقبة الأكبر أمام برشلونة تظل الوضع المالي للنادي، حيث لا يملك القدرة على إبرام صفقات كبرى إلا في حال بيع أحد نجومه خلال الصيف المقبل.

موقف هانز فليك من عودة نيمار 

كما أن الجهاز الفني للفريق الكتالوني بقيادة هانز فليك، لا يبدو متحمسا لفكرة عودة اللاعب البرازيلي، وفقا لما أشارت إليه بعض التقارير الصحفية.

يذكر أن رئيس النادي، خوان لابورتا، كان قد حاول استعادة نيمار قبل عامين، لكنه اختار حينها الانتقال إلى الهلال السعودي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيمار برشلونة سانتوس البرازيلي سانتوس الهلال السعودي

مواد متعلقة

أحرز هدفا من ركلة ركنية، نيمار يواصل توهجه في البرازيل

والد نيمار يحسم مصير عودته إلى برشلونة

نيمار يسجل أول أهدافه بعد عودته إلى البرازيل

تقييم نيمار في أول خسارة له مع سانتوس أمام كورينثيانز ببطولة باوليستا
ads

الأكثر قراءة

ليس بسبب الزمالك، أزمات تنهي شهر العسل بين إدارة الأهلي ومارسيل كولر

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 4760 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

أخي ألف سلامة عليك، عمرو دياب يدعم عمرو مصطفى في مرضه

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في السوق

علاء مبارك يحيي ذكرى رحيل والده الخامسة (فيديو وصور)

ماذا قال أعضاء البرلمان عن مشروع قانون العمل الجديد؟

رئيس اتحاد العمال: فوجئنا بتعديلات في مشروع قانون العمل تمس المنظمات النقابية

منوعات

المزيد

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

نتفليكس تتكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون للأوسكار رغم فضح عنصريتها

جواب بخط عبد الناصر يدفع محمد سليم لجمع الطوابع البريدية النادرة للرئيس الراحل (فيديو وصور)

مركبة تبحث عن الماء في صحراء القمر الجليدية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في السوق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل قطاعات الداخلية الخدمية في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بزيادة المال وتحقيق الاستقرار

كم عدد سحرة فرعون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية