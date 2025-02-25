مفاجأة، اسم نيمار يتردد للعودة إلى برشلونة

بدأ اسم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يرتبط مجددا بنادي برشلونة، بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وعودته لناديه القديم سانتوس البرازيلي.

وبالرغم أن الإدارة الرياضية للنادي الكتالوني لا تعتبر نيمار خيارا مفضلا في الوقت الحالي، إلا أن بعض العوامل قد تسهم في تغيير موقفها خلال الفترة المقبلة، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

عودة نيمار إلى برشلونة باتت محتملة

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن وكيل الأعمال الشهير بيني زهافي، الذي يتمتع بعلاقات قوية داخل برشلونة، ألمح إلى إمكانية عودة نيمار، مشيرا إلى أن اللاعب سيكون سعيدا بالعودة إلى برشلونة.

كما أن نيمار قد ينضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع سانتوس الصيف المقبل، مع استعداده لتخفيض راتبه، من أجل استعادة مستواه والظهور مجددا على الساحة العالمية.

ورغم ذلك، فإن العقبة الأكبر أمام برشلونة تظل الوضع المالي للنادي، حيث لا يملك القدرة على إبرام صفقات كبرى إلا في حال بيع أحد نجومه خلال الصيف المقبل.

موقف هانز فليك من عودة نيمار

كما أن الجهاز الفني للفريق الكتالوني بقيادة هانز فليك، لا يبدو متحمسا لفكرة عودة اللاعب البرازيلي، وفقا لما أشارت إليه بعض التقارير الصحفية.

يذكر أن رئيس النادي، خوان لابورتا، كان قد حاول استعادة نيمار قبل عامين، لكنه اختار حينها الانتقال إلى الهلال السعودي.

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