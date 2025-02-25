الثلاثاء 25 فبراير 2025
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اقتصاد

التصديري للكمياويات يؤكد ضرورة الاستفادة من الصناعات الصينية المهاجرة للخارج

اجتماع المجلس التصديري
اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة

أكد عمرو عصفور عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة  أن ظاهرة المصانع المهاجرة من الصين واستقطابها للاستثمار في دول أخرى مثل الفلبين وإندونيسيا داعيا إلى استغلال هذه الفرصة والعمل على جذب الاستثمارات الصينية لتوطين الصناعة والتكنولوجية الصينية.

وقال: إن كل من بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني جاهز لتقديم خدمات التمويل اللازمة لهذا، جاء ذلك التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.


من جانبه أشار خالد سرور ممثل شركة كابسي للدهانات  إلي اجتماع يعقد بعد غد الخميس ينظمه قطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة والنقل لبحث مشكلة الصادرات المصرية من الدهانات إلي الأسواق الإفريقية نتيجة لبدء تطبيق عدد من الدول الأفريقية ضوابط لديها للوصول بنسبة الرصاص في الدهانات إلى 90 جزء في المليون في عام 2025 وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وطالب سرور بإعطاء مهلة للمصنعين لتوفيق أوضاعهم وذلك تجنبا لفقد أسواق خارجية مكتسبة بصفة عامة وأسواق أفريقية بصفة خاصة في قطاع الدهانات.

6 % معدل نمو صادرات الصناعات الكيماوية خلال 2024

 وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، نمو صادرات القطاع  خلال 2024 بنسبة 6% لتسجل 8.5 مليار دولار ليساهم بنحو  20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

القطاعات التصديرية الكيماوية 

وهناك بعض القطاعات التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو ملحوظ جاء على رأسها قطاع البتروكيماويات الذي شهد معدل نمو بلغت نسبته 103% لتبلغ 1.6 مليار دولار، والبلاستيك الذي حقق معدل نمو بلغت نسبته 11% ليسجل 2.1 مليار دولار، والمنظفات بنسبة 5% لتبلغ 343 مليون دولار، والمنتجات الزجاجية بنسبة 9% لتسجل 236 مليون دولار. 

 صادرات الاسمدة 
وفي المقابل شهدت بعض القطاعات تراجعا في معدل نموها ومنها الأسمدة التي تراجعت بنسبة 15% لتنخفض قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، وهو ما أثر سلبا على إجمالي صادرات القطاع نظرا لأنها تمثل ما بين 25- 30% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية. 

وتراجعت صادرات المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة 8% لتسجل 1.3 مليار دولار. 

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