الثلاثاء 25 فبراير 2025
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اقتصاد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

النحاس
النحاس

يعد النحاس من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات، مثل الكهرباء والبناء والتصنيع، وتختلف أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر بناء على عوامل متعددة، بما في ذلك نوع النحاس (جديد أو خردة)، وجودته، وظروف السوق المحلية والعالمية.

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم 

يبلغ سعر كيلو النحاس الأحمر حوالي 550 جنيها، ويستخدم النحاس الأحمر الخشن في بعض الصناعات التي لا تتطلب نقاء عاليا. ويبلغ سعر الكيلوجرام حوالي 548 جنيهًا.

يعاد تدوير النحاس الأحمر الخردة لاستخدامه في صناعات مختلفة. يتراوح سعر الكيلوجرام بين 350 و400 جنيه، وذلك بناء على الجودة والحالة.

 أسعار النحاس الأصفر

يستخدم النحاس الأصفر الخردة في صناعات متعددة، مثل تصنيع الأدوات الموسيقية والمكونات الميكانيكية.

يتراوح سعر الكيلوجرام بين 280 و297 جنيهًا.

ويعتبر النحاس سلعة مسعّرة بالدولار الأمريكي عالميا، لذلك، فإن أي تغير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.

ضعف الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا حتى لو كانت الأسعار العالمية ثابتة.

 

ويعتبر النحاس مكونا أساسيا في كافة الصناعات المصرية سواء الهندسية أو المعدنية أو غير ذلك من الصناعات، وهذا لأنه سلعة متداولة عالميا، وبالتالي فإن أسعاره تتأثر بالبورصات العالمية مثل بورصة لندن للمعادن.

 

العوامل المؤثرة على الأسعار

تتأثر أسعار النحاس بتكاليف استخراج الخام من المناجم، والتي تشمل الطاقة والعمالة والمعدات.
ارتفاع أسعار الوقود والطاقة يؤدي إلى زيادة تكلفة التعدين والنقل، مما ينعكس على السعر النهائي

العوامل الاقتصادية الكبرى، مثل الركود أو الانتعاش الاقتصادي، تؤثر بشكل مباشر على أسعار النحاس.

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أسعار النحاس اليوم أسعار النحاس اليوم الثلاثاء أسعار النحاس الأحمر أسعار النحاس الأحمر والأصفر أسعار النحاس
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