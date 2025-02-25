الثلاثاء 25 فبراير 2025
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أخبار مصر

حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 742 شاحنة و66 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 420 شاحنة و52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 322 شاحنة و14 سيارة. 
ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي MAC 1، الحرية وبوسيدون اكسبريس، 

كما تم تداول 4200 طن بضائع و372 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2519 راكب.
 

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات حركة الصادرات موانئ البحر الأحمر

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