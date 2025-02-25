الموت يفجع الفنانة الشابة سارة نور

فقدت الفنانة الشابة سارة نور والدها صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت الفنانة سارة نور قد أعلنت الخبر عبر حسابها الرسمي على انستجرام عبر خاصية الاستريو حيث كتبت “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنهي أبي الغالي الدكتور نور عبد المقصود الذي انتقل إلى رحمة الله تعالي.. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويوسع مدخله ويجعله من أهل الفردوس الأعلى..إنا لله وإنا إليه راجعون”.



الفنانة الشابة سارة نور

واشتهرت سارة نور بين الجمهور بملامحها الهادئة، والفنانة الشابة سارة نور مواليد 1998 وشاركت في العديد من المسلسلات الهامة ومن أبرزها عوالم خفية، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل العودة ومسلسل الأصلي مع ريهام حجاج.

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