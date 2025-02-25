التصديري للصناعات الكيماوية: اتصالات مكثفة للإفراج عن شحنات الصادرات المصرية إلى السوق المغربي

كشف خالد أبو المكارم، رئيس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن اتصالات تجري علي اعلى مستوي من أجل حل مشكلة الإفراج عن شحنات الصادرات المصرية إلى السوق المغربي، مشيرا إلى تعطل الإفراج عن نحو أكثر من 400 كونتينر لشركات مصرية بالموانئ المغربية دون مبرر فني أو إجرائي واضح.



وقال خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة : إ ن حجم الصادرات المصرية للسوق المغربي يقترب من المليار دولار وهو ما يجعل من السوق المغربي سوق استراتيجي هام للصادرات المصرية



وكان حسام كرم مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية قد كشف عن قيام البنوك المصرية بفتح كل الاعتمادات المستندية للواردات من المغرب مؤكدا أنه ليس هناك أي بضائع مغربية معطلة في الموانيء المصرية مشيرا إلي مطالبه الجانب المصري لنظيره المغربي بضرورة الالتزام بتسيير إجراءات الفحص والإجراءات التي تتم في المغرب



المغرب يحظر دخول المنتجات المصرية

ويذكر ان المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه.

وأرسلت الحكومة المصرية وفدًا ممثلا عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية إلى المغرب، لحل أزمة منع دخول الصادرات.

ووفقا لتصريحات صحفية لـ يحى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى،قال إن الوفد سيبحث الأسباب الرئيسية للأزمة، سعيًا لإنهاء هذا الحالة والسماح بدخول المنتجات المصرية وفق نظام التبادلات التجارية المتبع بين الدولتين.

وعن عدم الالتزام ببنود التجارة البينية فى اتفاقية أغادير قال الواثق بالله ان «تعليق دخول البضائع المصرية لا يأتى كما يتردد البعض سابقًا أنها رد فعل من المغرب على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير، وإنما يعود لأسباب أخرى لازالت قيد التحقق والبحث من قبل الجانبين».

ودخلت اتفاقية أغادير حيز التنفيذ عام 2004، وتهدف إلى تعزيز التبادل التجارى بين الدول العربية المتوسطية الأربعة وهى مصر، والمغرب وتونس، والأردن، من جهة، ومع الاتحاد الأوروبى من جهة أخرى.

وتصدر مصر للمغرب مجموعة من السلع أبرزها، الحديد، الأسمنت، السيراميك، المحاصيل الزراعية، والسلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بينما تستورد السيارات وقطع غيارها وبعض الخامات مثل الفوسفات.

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