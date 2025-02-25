قطار العاصمة يعلن عن خصم 50 ٪ على أسعار التذاكر والاشتراكات لذوي الهمم

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة عن خصم ٥٠٪ على أسعار التذاكر والاشتراكات لذوي الهمم بقطار العاصمة، بتوجيهات من وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.



يأتي هذا في ضوء التزام وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وآر ايه تي بي ديف للنقل كايرو بتعزيز إمكانية الوصول والشمولية في وسائل النقل العام.



وفي هذا الصدد قالت الشركة، إن آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو ملتزمة بإنشاء نظام نقل متاح ومرحب بالجميع. هذا الخصم لذوي الهمم هو خطوة أخرى في جهودنا المستمرة لضمان تمكن جميع أفراد مجتمعنا من استخدام وسائل النقل بأمان وراحة. نحن ملتزمون بتوفير فرص متساوية وإزالة الحواجز وتمكين الأفراد ذوي الهمم من المشاركة الكاملة في المجتمع.



عن شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو

تأسست شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو عام 2020 وهي تابعة بنسبة 100% لشركة آر إيه تي بي ديف، حيث تتولي إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة. وتتمثل مهمتها الرئيسية في تزويد سكان القاهرة بخدمات المترو ذات الجودة العالمية بما يتماشى مع المعايير الدولية لشركة آر إيه تي بي ديف والتي تطبق في عدد من المدن الكبرى حول العالم، من بينها باريس ولندن وهونج كونج والجزائر العاصمة وتتميز بالالتزام الدقيق بمواعيد التشغيل، والاهتمام الخاص بتجربة العميل، والصيانة الفائقة للأصول الثابتة.



وقد استثمرت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو منذ نشأتها في سوق العمل المحلي، حيث توفر ما يزيد على ألفي فرصة عمل متنوعة لموظفيها من المصريين ونجحت في تحقيق نسبة تزيد عن 90% من العمالة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.