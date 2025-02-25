الثلاثاء 25 فبراير 2025
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أخبار مصر

السيسي ورئيس تيار الحكمة الوطني العراقي يؤكدان ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

تطرق لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، إلى الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله المختلفة، وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.


استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، والوفد المرافق له، بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس شدد خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق، مشيرًا إلى استعداد مصر لتسخير جميع الإمكانات اللازمة لدعم جهود التنمية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي. من جهته.

وأعرب عمار الحكيم عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين، مبرزًا الدور الريادي الذي تلعبه مصر في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومصالح شعوبها، بالإضافة إلى تقديره للدعم المصري المستمر للعراق في مختلف المجالات.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي
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