التصديري للصناعات الكيماوية: العراق من الأسواق الهامة والمستهدفة

أكد محمد يوسف زين العابدين وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن السوق العراقي من الأسواق الهامة والمستهدفة في المنطقة العربية والتي تحمل فرص تصديرية واعدة للمنتجات المصرية.

توفير فرص التدريب للعمالة الفنية بالسوق العراقي



وقال خلال اجتماع للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إنه يمكن توفير فرص التدريب للعمالة الفنية بالسوق العراقي، وإقامة نوع من الشراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها العراقية وفتح المجال أمام تصدير المنتجات المصرية.



وأضاف زين العابدين إنه على الجانب الآخر هناك بعض العقبات التي تقف وراء تراجع الصادرات للسوق السعودية يأتي على رأسها صعوبة الحصول على شهادات الجودة مثل شهادة الساسو.



ولفت إلى قيام السعودية بمنح ترخيص خدمي يمكن من خلاله فتح الباب أمام عمل البحوث التسويقية، والاستفادة منه بدلا من الاضطرار إلى افتتاح فروع للحصول على الترخيص التجاري.

السعودية تتجه إلى اتخاذ عدد من الخطوات لتوطين الصناعة وجذب المستثمرين من خلال التسهيلات



وفي هذا الصدد قال علي زين العابدين عضو المجلس: إن السعودية بدأت في اتخاذ عدد من الخطوات لتوطين الصناعة وجذب المستثمرين من خلال التسهيلات وتوفير مصانع مجهزة على مساحات أكبر من 5 آلاف متر مربع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.