الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بأبو النمرس للمحاكمة الجنائية

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة إحالة 5 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في أبو النمرس، للمحاكمة الجنائية.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهم على أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة بعمق عدة أمتار.

 

واعترف المتهمون في التحقيقات بسعيهم للتنقيب عن الآثار، للوصول للكسب السريع.

 

القبض على المتهمين بتهمة التنقيب عن الآثار بالجيزة 

وكانت معلومات وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تشير لتورط عدد من الأشخاص، في التنقيب عن الآثار، داخل عقار بأبو النمرس.

 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وعثر على حفرة بعمق عدة أمتار، كما ضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة أبو النمرس أمن الجيزة
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 4760 جنيها

اتنصب عليهم في 632 ألف جنيه، 15 ضحية جديدة لمنصة “FBC” في الجيزة

السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق

علاء مبارك يحيي ذكرى رحيل والده الخامسة (فيديو وصور)

السيسي وعمار الحكيم يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وإنهاء الاحتلال للأراضي السورية

ارتفاع جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

جمال مبارك يحيي ذكرى وفاة والده من داخل ضريحه (صور)

كم عدد سحرة فرعون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

منوعات

المزيد

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

نتفليكس تتكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون للأوسكار رغم فضح عنصريتها

جواب بخط عبد الناصر يدفع محمد سليم لجمع الطوابع البريدية النادرة للرئيس الراحل

مركبة تبحث عن الماء في صحراء القمر الجليدية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم عدد سحرة فرعون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية