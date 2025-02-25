المشدد 6 سنوات لمتهم بالتزوير في محررات رسمية

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

وأفادت التحقيقات أن المتهم زور محررات رسمية، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، كما قلد المتهم بواسطة مجهول أختام إحدى الجهات الحكومية، وهو خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة العدل- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق- مكتب توثيق، بأن قاما باصطناعها على غرار القالب الصحيح لها واستعملاها بأن مهرا بها المحرر محل الاتهام الأول مع علمهما بتقليدها بدائرة قسم شرطة أوسيم.

اتهمت النيابة العامة المتهم بارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهى توكيلات رسمية ببيع وشراء سيارات بأن قام المتهم الأول بالاتفاق مع الثانى على تزويرها، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع.

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