إحالة سائق متهم بالتحرش بطفلتين في بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية

أمرت نيابة الجيزة بإحالة سائق متهم بالتحرش بطفلتين، في منطقة بولاق الدكرور، للمحاكمة الجنائية.

استغل شراء الطفلتين الحلوى

وكشفت التحقيقات أنه أثناء قيام طفلتين (10 سنوات)، و(7 سنوات) بشراء بعض الحلوى، ولدى دخولهما العقار محل إقامتهما، قام “المتهم” (36 عامًا) سائق، بالدخول إلى العقار والتحرش بهما إلا أن الأهالي أمسكوا به إلى أن جاءت الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على المتهم بالجيزة

البداية كانت بتلقى رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي، إخطارًا من مفتش مباحث بولاق الدكرور العقيد محمد الصغير، يفيد فيه بالقبض على سائق بتهمة التحرش بطفلتين بدائرة القسم.

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