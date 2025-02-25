في عيد ميلاده، رحلة آسر ياسين من الهندسة للتمثيل

يحتفل الفنان آسر ياسين اليوم ٢٥ فبراير بعيد ميلاده، وآسر يعد واحدا من أبرز نجوم السينما والدراما المصرية في السنوات الأخيرة، حيث نجح في أن يصنع لنفسه مكانة خاصة بأدائه المتقن واختياراته المتميزة للأدوار.

رحلة آسر ياسين من الهندسة إلى التمثيل

ولد الفنان آسر ياسين في 25 فبراير عام 1981، وكان في حياته الجامعية يدرس الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأثناء الدراسة تم اختياره للمشاركة في بطولة إحدى المسرحيات خلال فترة الدراسة الجامعية، فوقع في غرام التمثيل، وشارك في بطولة عدد من الأفلام القصيرة كان من أهمها فيلم (بيت من لحم) للمخرج رامي عبدالجبار.

ولم يلق ابتعاد آسر عن الهندسة والاتجاه للتمثيل إعجاب والديه، حيث قال الفنان آسر ياسين، في لقاء إعلامي سابق إنه طلب من والده أن يمنحه عام واحد في التمثيل وفي حال فشله سيعود ليمارس مهنة الهندسة، لافتًا إلى أنه تحدى نفسه ودخل اختبارا من أجل أن يكون جديرًا بدخول عالم التمثيل، وبعدها ظهر ابن الفنانة سهير البابلي في مسلسل قلب حبيبة عام 2005.



وعن رد فعل والدته قال آسر في تصريحات إعلامية سابقة "أمي كانت زعلانة في الأول من عدم ممارستي الهندسة، ولكن بعد كده عرفت أني كنت صح"، كما قال "أمي باعت دهبها خلال دراستي في الجامعة علشان مصروفات الكلية وكل اللي أملكه بتاعها وأول هدية جبتها لها لما اشتغلت في التمثيل كانت هدية فضية لأنها تحب الفضة".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل طلبت منه والدته أن تشاركه التمثيل وهو ما حدث بالفعل وظهرت مع آسر في مشهد بفيلم فرش وغطا.

وبدأ آسر في لفت الأنظار سريعًا بموهبته الفريدة وقدرته على تقديم أدوار متنوعة، من الأكشن والإثارة إلى الدراما العميقة والأفلام الاجتماعية.

تألق آسر ياسين في السينما

مع مرور الوقت نجح آسر ياسين في إثبات موهبته وتألق في السينما في أفلام مثل رسائل البحر، بيبو وبشير، تراب الماس، وصاحب المقام، وأكثر ما يميز آسر ياسين عن غيره من النجوم هو حرصه على تقديم شخصيات غير تقليدية، فهو لا ينجذب إلى الأدوار السهلة بل يبحث دائمًا عن تحديات جديدة، كما أنه لا يعتمد على الشكل أو الكاريزما فقط، بل يسعى دائمًا للتعمق في الشخصية التي يؤديها، وهو ما جعله واحدًا من أكثر الممثلين إقناعًا في جيله.

النجاح في عالم الدراما التليفزيونية لآسر ياسين

لم يقتصر نجاح آسر ياسين على السينما فقط، بل حقق نجاحات كبيرة في الدراما التلفزيونية، حيث قدم مسلسلات مميزة مثل 30 يوم وبـ100 وش، والذي شكل فيه ثنائية ناجحة مع نيللي كريم وأصبح واحدًا من أنجح المسلسلات الكوميدية في السنوات الأخيرة، وغيرها من الأعمال الناجحة وسينافس في رمضان المقبل بمسلسل قلبي ومفتاحه مع الفنانة مي عز الدين.

الحياة الشخصية لآسر ياسين

بعيدًا عن الأضواء، يُعرف آسر ياسين بحياته العائلية الهادئة، فهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء، ودائمًا ما يعبر عن فخره وحبه العميق لزوجته كنزي العبد الله، كما أنه دائمًا ما يشارك جمهوره لحظات من حياته الأسرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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