التصديري للكمياويات: ورقة عمل بكيفية زيادة صادرات القطاع والأرقام المستهدفة

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن انتهاء المجلس وفقا لتكليفاتوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب من إعداد ورقة عمل تضمنت رؤية المجلس حول تنمية القطاع وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الدولية. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

الورقة تتضمن بيانات المعدلات المتوقعة والمستهدفة لنمو الاستثمارات

وقال أبو المكارم: إن هذه الورقة متضمنة بيانات حول المعدلات المتوقعة والمستهدفة لنمو الاستثمارات في القطاع خلال الفترة القادمة والمعدات المتوقعة والمستهدفة لنمو الصادرات في القطاع وآليات تحقيق ذلك.

وقال: إن الورقة تتضمن أيضا حجم الاستثمارات المطلوبة للوصول إلى المستهدف الحكومي للصادرات بحلول 2030 والرؤية المقترحة من قبل المجلس لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة الصادرات ونسب المكون المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة ورؤية المجلس حول تنمية صادرات القطاع إلي أفريقيا بما يشمل أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة في الأسواق الإفريقية والمعدات المستهدفة لنمو صادرات القطاع إلى أفريقيا والاحتياجات المطلوبة لذلك.

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